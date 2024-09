Il dono di Raffaela per la missione in Madagascar

Modica - Il 26 maggio scorso l'ospedale "Maggiore-Baglieri" di Modica ha perso una delle sue figure più amate e rispettate: Raffaela Bonomo, infermiera della sala operatoria di Ortopedia. In sua memoria, medici, colleghi e tutto il personale sanitario del reparto hanno deciso di compiere un gesto di grande generosità e solidarietà, donando un ecocardiografo di ultima generazione alla missione per l'ambulatorio da campo in Madagascar.

La cerimonia di consegna si è svolta in un clima di sobria commozione. Presenti, oltre ai familiari di Raffaela, il direttore sanitario dell'ospedale, Piero Bonomo, il capo delegazione umanitaria in Madagascar, dott. Walter Morale, l'infermiere delegato Gianni Falla, che hanno accolto il dono con gratitudine e impegno.

"Il cuore del personale del Maggiore tocca sempre le corde dell’umanità" ha dichiarato il direttore Bonomo. "Vogliamo esportare questa generosità in ricordo di Raffaela, che tanto ha dato in un luogo dove manca davvero tutto come il Madagscar, dove il sistema sanitario non è in grado di sostenere casi d'urgenza”.

Anche il direttore generale dell'ASP, Giuseppe Drago, che patrocina la missione, ha sottolineato l'importanza dell’iniziativa. "Ricordare con un gesto concreto chi ha svolto il proprio dovere con professionalità e con atteggiamenti adamantini è un insegnamento per le nuove generazioni" ha detto Drago, rimarcando la valenza umanitaria dell'iniziativa.

L'ecocardiografo, strumento essenziale per la diagnosi e il trattamento delle patologie cardiache, rappresenta una risorsa inestimabile per le popolazioni del Madagascar. Grazie al gesto di altruismo e solidarietà dei colleghi di Raffaela Bonomo il ricordo di questa straordinaria infermiera continuerà a vivere attraverso l'aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Un esempio di umanità e professionalità che rimarrà scolpito nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare al fianco di Raffaela.