Il dott. Raffaele Schembari eletto Consigliere Nazionale della Simdo

Ragusa - Importante riconoscimento per il dott. Raffaele Schembari, Direttore F. F. della U.O.C di Medicina dell’Ospedale ‘Giovanni Paolo II’ di Ragusa, internista e responsabile dell’ambulatorio di diabetologia dello stesso ospedale, esperto in diabetologia da sempre dedicato alla cura del diabete, delle disfunzioni metaboliche e dell’obesità.

Il dott. Schembari ha rivestito il ruolo negli ultimi sette anni di Presidente della Sezione Siciliana della SIMDO – la Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità che opera nell’intento di aggregare tutte le figure professionali che operano quotidianamente nel settore delle malattie metaboliche, diabete e obesità, promuovendo iniziative mirate ad una crescita costante degli specialisti addetti e avendo come principale obiettivo il miglioramento dell’assistenza dei pazienti con interventi di diagnosi e terapia precoce.

La SIMDO si distingue per l’attività finalizzata ad un approccio multiprofessionale e multidisciplinare delle conoscenze, delle esperienze e delle tecnologie sanitarie (farmaci, device, procedure) e una visione fondata sull’inclusività di tutte le professionalità che, a vario titolo, intervengono nel processo di cura: pazienti, associazioni medico-scientifiche, medici diabetologi, endocrinologi, dietologi, medici di medicina generale, internisti, cardiologi, nefrologi, neurologi, ginecologi, oculisti, chirurghi, farmacisti, psicologi, nutrizionisti, infermieri professionali, podologi, dietisti, ma anche istituzioni, università e aziende farmaceutiche.

Una attività che ha visto il dott. Schembari molto attivo e presente ai maggiori appuntamenti nazionali e internazionali del settore, fondamentali per un sempre costante aggiornamento e per lo studio delle migliori strategie atte, su larga scala, a contenere il diffondersi delle patologie che possono essere evitate già con corretti stili di vita.

Nel corso dell’ultimo congresso nazionale della SIMDO svoltosi a Isola delle Femmine (PA) dal 14 al 16 Ottobre 2021 Raffaele Schembari è stato eletto Consigliere Nazionale della SIMDO.

Un chiaro riconoscimento alle competenze del professionista e l’attestazione per il valore dell’attività svolta a favore della Società in ambito siciliano.

Il dott. Schembari ha espresso viva soddisfazione per il riconoscimento e per l’apprezzamento rivolto all’attività svolta finora per la SIMDO, attività per la quale è stata preziosa - ha tenuto a sottolineare il professionista – la collaborazione di tutte le figure professionali che interagiscono nei processi di cura e di prevenzione.

Un importante riconoscimento per la sanità locale che conferma l’eccellenza delle figure professionali che operano nelle varie specialità.