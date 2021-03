Il dottor Giordano è il nuovo Primario di Neurologia a Vittoria

Vittoria - Antonello Giordano è il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria.

E’ l’esito della selezione pubblica che ha conferito l’incarico quinquennale al professionista nominato con apposita delibera dell’Asp.

Specialista in Neurologia con Master II Livello in Malattie Cerebrovascolari presso l’Università di Monza Bicocca, il dottor Giordano dal 2015 ha ricoperto incarico di Alta Specialità come Coordinatore Rete Malattie Cerebrovascolari presso l’ASP di Ragusa e dal 2020 è responsabile dell’Unità di Stroke Unit, introducendo una importante novità: il paziente con Ictus inizia il trattamento di trombolisi direttamente in pronto soccorso. Guadagnando tempo prezioso per la vita e riducendo il rischio di eventuali esiti invalidanti.

Proprio di recente, la Stroke Unit di Vittoria, ovvero il sistema di assistenza all’ictus, è stata riconosciuta come “Centro Oro” nell’ambito del programma ESO-Angels Award 2020. Un premio che ha certificato l’eccellenza nella gestione dell’ictus in ambito nazionale ed europeo per la cura di primo livello rimarcando gli alti livelli organizzativi e sanitari per la casistica e l’assitenza ai pazienti. Ha attivato in Sicilia il registro internazionale di malattia “Fabry Registry”ed è attualmente responsabile del Centro Provinciale di Riferimento per la Sclerosi Multipla. Il medico guida una squadra composta da 7 neurologi ai quali sono affidati, oltre alla gestione delle urgenze e dei letti di degenza, anche la gestione degli ambulatori specialistici e dei servizi diagnostici, ciascuno per la propria specifica competenza.