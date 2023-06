Il dottore Guglielmo Piccione alla guida della Cardiologia di Modica

Modica - Il reparto di cardiologia dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica ha un nuovo responsabile.

Con apposita delibera, l’Asp ha ufficializzato la nomina del cardiologo Guglielmo Piccione che prenderà il posto lasciato vacante dalla dottoressa Sabina Ficili, dimessasi da direttore di Struttura complessa il 10 marzo scorso, assumendo un nuovo incarico alla Asl 5 di Roma.

All’esito della procedura selettiva svolta da una apposita commissione, il Commissario straordinario dell’Asp, Fabrizio Russo ha proceduto ad indicare il nuovo responsabile del reparto, risultato primo in graduatoria.

Guglielmo Piccione, 62 anni, è gia stato in passato direttore facente funzione della struttura e responsabile della stessa UOC con incarico in sostituzione. Vanta una formazione specifica in elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca e aritmologia clinica e fisiopatologia dello scompenso cardiaco. Ha ottenuto nel suo percorso lavorativo numerosi incarichi. Relatore e docente in numerosi convegni e congressi, è autore principale e co-autore di decine di pubblicazioni scientifiche.