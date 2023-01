Il figlio di Daouda: "Voglio il mio papà". VIDEO

Acate - Pubblichiamo il videomessaggio della famiglia di Daouda Diané, mediatore culturale ed operaio di Acate, scomparso da quasi 7 mesi. La moglie ed il figlio chiedono massima diffusione ed esortano, con ogni mezzo, alla ricerca del marito/padre di cui non hanno più notizia. A causa della sua assenza, infatti, si trovano in una gravissima situazione economica che non permette loro nemmeno di mangiare e mandare il minore a scuola. Il video è stato trasmesso nel corso di "Chi L'ha Visto?", in onda su Rai 3.