Noto - Il film Cyrano, per la regia di Joe Wright, uscirà nelle sale cinematografiche il 21 gennaio 2022. Girato in buona parte a Noto, e nella parte conclusiva a Scicli, la presentazione del film è stata fissata per il 25 dicembre 2021, mentre la distribuzione cinematografica partirà dal mese successivo.

“Cyrano”, prodotto da Metro-Goldwyn-Mayer, sarà un musical interpretato da Haley Bennet e Peter Dinklage (star di “Game of Thrones), nei panni di Roxanne.