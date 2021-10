Il frigo per gelati in mezzo al mare VIDEO

Messina – “Ci va una bella forza per lanciare / un piano a coda lunga in alto mare” canta Paolo Conte nella bellissima Aguaplano. Certo vedervi galleggiare un frigorifero da bar per gelati non è meno insolito, come accaduto oggi pomeriggio al passeggero di un traghetto in transito nello Stretto. Come nella canzone, anche in questo caso resta il mistero di come l’oggetto abbia potuto fare questa fine…