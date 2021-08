Il gabbiano romantico a Sampieri. VIDEO

Scicli - Sampieri non finisce di regalare emozioni. Un gabbiano si posa ogni giorno sul moletto in atteggiamento di attesa che sembra quasi umana. Indifferente alla presenza delle persone, il gabbiano si gode le giornate di mare in attesa che i pescatori gli lancino qualche residuo di pescato. Fra loro e il volatile si è creato un rapporto di amicizia. E così, a chi passeggia la mattina al lungomare capita di vedere questa signorile presenza al molo, che a un certo momento si alza in cielo.