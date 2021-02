Il giallo dà alla testa: folla in centro a Milano e Roma FOTO | VIDEO

Milano e Roma non aspettano, l’arancione per loro è solo teorico. Molti abitanti del capoluogo lombardo si sono riversati già domenica sui Navigli e alla Darsena, per shopping e aperitivi, anticipando di 24 ore l’entrata in area gialla (dove comunque resterebbero vietati gli assembramenti): che differenza fa un giorno in più o uno in meno devono aver pensato in tanti anche a Roma, complice il bel tempo. Alleghiamo i video diffusi dall’Ansa dalle due grandi città: un pessimo esempio per chi, invece, ha continuato a seguire le regole fino all’ultimo e prosegue a mantenere un atteggiamento di buon senso e prudenza, pensando anche ai propri cari: sarebbe un peccato se i loro sacrifici venissero vanificati dalla ressa per uno spritz o da una passeggiata in centro.