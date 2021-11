Il Giro d’Italia 2022 sfiora Ragusa: le tappe e il percorso

Ragusa – Dopo le prime tre tappe in terra ungherese, a scopo turistico come in precedenti edizioni, il Giro d’Italia 2022 prenderà finalmente il via sul suolo patrio a martedì 10 maggio 2022 con la quarta tappa Avola-Enna di 166 km, che attraverserà parte della Val di Noto sfiorando anche la provincia iblea.

Il giorno dopo sarà la volta della Catania-Messina: poi la carovana rosa lascerà l’Isola, per proseguire in Calabria e concludersi domenica 29 sulle colline veronesi. Il programma completo - con tappe e percorsi - è sul sito ufficiale del Giro, consultabile a questo link.