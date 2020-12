Il Grande Fratello, con 49 occhi, proteggerà Pozzallo dal male

Pozzallo - Nei giorni scorsi è stato collaudato il nuovo sistema di videosorveglianza che formalmente e sostanzialmente entra in funzione al servizio della città.

La sicurezza fa un importante salto di qualità a Pozzallo, dove è stato messo in funzione il sistema di videosorveglianza con apparecchiature e tecnologie ad alta affidabilità, che garantiscono una sorveglianza continua del territorio urbano.

Sono infatti operative 49 telecamere di sorveglianza ad alta definizione che servono a tenere sotto controllo tutti i plessi scolastici, le piazze e le strade del centro dove, troppo spesso, soprattutto di notte, si sono verificati sgradevoli episodi di vandalismo.

Sotto osservazione anche i varchi di entrata e di uscita dalla città che da ora in poi saranno sorvegliati grazie a 8 telecamere con sistema di lettura delle targhe in ingresso e in uscita dal perimetro urbano che rilevano mediamente circa 20.000 transiti giornalieri.

È una scelta dell'Amministrazione comunale che incide profondamente e positivamente sul sistema di prevenzione e sicurezza e sui presupposti di serena convivenza della città, costituendo un servizio di primaria utilità per le Forze dell'ordine, la Polizia municipale e tutti i cittadini.