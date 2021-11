Il “grattacielo” di Messina: troncato albero alto 35 metri VIDEO

Messina – “Grazie Messina Servizi per questa titanica impresa! Ecco le immagini di una parte del lavoro che stamattina è stato svolto per eliminare questo pericolo di 35 metri di altezza presso la pasticceria Panebianco via comunale Camaro. Ora posso andare a prendere il caffè da Panebianco, prima mi vergognavo”. E’ lo stesso sindaco Cateno De Luca, con queste parole, a postare sui social le immagini dell’operazione, rendendo noto anche dove va a fare colazione la mattina.