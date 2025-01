Il laureato ragusano Francesco Giurdanella riceve il Premio America Giovani

Ragusa - Francesco Giurdanella è nato a Ragusa e si è laureato all’Università di Bologna. Il 14 gennaio ha ricevuto il Premio America Giovani per il talento universitario. Ogni anno vengono premiati i migliori 1000 studenti d’Italia con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione Italia-USA, organizzatrice del Premio, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. La consegna del Premio presso l’Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, a Roma.