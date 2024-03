Il lungo addio a Joe Barone della sua Pozzallo

Pozzallo - Un tributo a Joe Barone della sua Pozzallo. Il feretro del direttore generale della Fiorentina morto per un malore in hotel avvenuto domenica 17 marzo è in Sicilia, nei suoi luoghi di origine. Tutto il paese lo saluta. Il Comune ha organizzato la camera ardente. Quindi, nella giornata di sabato, la Messa. Poi la salma partirà per gli Usa.