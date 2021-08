Il maestro Michele Manenti, una vita per la musica. VIDEO

Scicli - Dopo decenni di insegnamento e direzione musicale del Corpo Bandistico F. Borrometi di Scicli, il maestro Michele Manenti ha lasciato per sempre la sua eredità ai giovani e alle future generazioni. Nella sua lunga carriera di direttore musicale lo ricordiamo nelle diverse performans eseguite in manifestazioni culturali e religiose sia in paese che in altre partecipazioni di eventi. La sua professionalità, frutto di uno straordinario talento musicale, lo rendeva molto abile nel saper trasferire ai giovani le conoscenze, la tecnica e la passione per la musica. Molti giovani, grazie a lui, sono cresciuti con la musica e alcuni oggi sono musicisti diplomati al conservatorio. A tanti giovani ha saputo dare preziosi insegnamenti aiutandoli nel raggiungimento dei loro sogni e obiettivi da realizzare.

Del Maestro vogliamo ricordare un frammento preparatorio prima delle uscite del Corpo Bandistico in sfilata per le vie cittadine.