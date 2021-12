Il maltempo a Palermo fa dirottare due voli su Catania

Catania - Disagi per il maltempo in Sicilia. Due voli sono stati dirottati dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo allo scalo Fontanarossa di Catania proprio a causa delle cattive condizioni meteo. La Gesap, che gestisce l’aeroporto "Falcone-Borsellino", lo ha annunciato tramite i social. Si tratta del volo da Venezia e di quello da Napoli. L’aereo Ryanair da Roma è atterrato con circa due ore di ritardo. E per Palermo la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla valido fino alle ore 24 di domani. Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio, venti forti, temporali e grandinate.