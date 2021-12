Il mare d’autunno, quello ibleo VIDEO FOTO

Ragusa – Il mare d’autunno, ancora caldo per il bagno e con le spiagge semideserte: per tanti il litorale ibleo, in questa stagione di mezzo, è ancora più affascinante che d’estate. Col bello o col cattivo tempo, la costa rapisce lo sguardo di chi vi passa: abbiamo selezionato alcune delle fotografie più suggestive condivise in rete dalle località ragusane, tra novembre e questo primo scorcio di dicembre.

Sono il miglior spot per i nostri luoghi. Lo specchio d’acqua e cielo è davvero una tavolozza infinita di colori. Lo vediamo anche nei video girati in queste settimane dai cittadini. Dal lungomare di Sampieri, nel primo filmato, agli spettacolari tramonti su Marina Marza e Marina di Ragusa.