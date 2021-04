Il menù di Pasqua in Sicilia all'insegna della tradizione

Il pranzo di Pasqua in Sicilia è una celebrazione dei colori, dei profumi e dei sapori di una primavera appena risvegliata. Ecco alcune delle ricette tradizionali da cui potete prendere spunto

La Santa Pasqua è ormai alle porte; come da tradizione ci accingiamo, quest’anno più che mai a scaldare i fornelli per una delle più imponenti maratone gastronomiche dell’anno. Il pranzo di Pasqua in Sicilia è una ricorrenza che non può fare a meno, solitamente di riunire le famiglie intorno a una tavola contraddistinta da tradizioni, e ricette di famiglia, spesso della nonna. Le ricorrenze pasquali, anche per quest’anno, saranno segnate dall’emergenza Coronavirus, dai divieti e dalle restrizioni che impediranno alle famiglie di riunirsi intorno alla stessa tavolata e ai giovani di organizzare i consueti barbecue all’aria aperta per il lunedì di Pasquetta. La maggior parte degli italiani trascorrerà infatti le festività di Pasqua senza genitori, parenti e amici. Questa però non deve essere una scusa per rimanere con le mani in mano: ecco alcune semplici idee per il vostro menù casalingo di Pasqua.

Tradizionalmente il Menu di Pasqua in Sicilia prevede alcuni “punti fermi” per quanto riguarda i secondi, come il capretto al forno con le patate o il castrato alla brace, ovviamente evocativi dell’Agnello Pasquale, non mancano poi il falso magro e i carciofi, sulla brace immancabili per la scampagnata di Pasquetta insieme alle frittate con le erbette di campo. Per i dolci, trionfa la ricotta; candida e gustosa la vediamo protagonista sotto forma di crema nelle Cassatelle di ricotta ragusane o nell’intramontabile Cassata Siciliana.

E come celebrare meglio la Pasqua se non attraverso un’esplosione di colori e profumi e sapori da portare sulle nostre tavole? Ecco, quindi, alcune delle ricette tipiche siciliane da cui potrete prendere spunto per organizzare un pranzo di Pasqua anche rimanendo a casa.

Iniziamo dai primi :

La Pasta Ncasciata, la variante della classica pasta aa forno della domenica.

La pasta ‘ncasciata è un grande classico della cucina siciliana, una ricetta ricca e gustosa che sa mettere d’accordo grandi e piccini. È una la pasta al forno della domenica, tipica del Messinese e si contraddistingue per il suo ricco condimento. La sua fama è tale da aver raggiunto anche Il Commissario Montalbano. In uno degli episodi della serie tv, in particolare, c’è una scena che la vede protagonista. Preparala a casa non è difficile.

La Carne di agnello

Sebbene negli ultimi anni l’utilizzo di questa tipologia di carne sia stata piuttosto criticata, a causa delle inevitabili implicazioni morali, la carne di Agnello, resta tutt’oggi molto apprezzata ed è presente nei menù siciliani. In special modo, la carne di agnello è tipica delle preparazioni culinarie del periodo di Pasqua, durante il quale viene declinata in moltissime sfumature e ricette. C'è chi la prepara a spezzatino, al forno con le patate e al sugo ma nel Ragusano la si trova anche all’interno di un tipo di scacce ragusane, le impanate di agnello. Frequente anche la cottura al “grassato” e sotto forma di cotolette, impanate e fritte in molto olio.

La Cuddura cu l’ova

Conosciuti anche come “Pupi cu l’ova”, questi biscotti siciliani si distinguono per il particolare uovo sodo “incastonato” nella crosta. Il loro nome deriva dalla “cuddura”, un tipo di pane al cui interno, anticamente, venivano inserite alcune uova cotte per essere più sostanzioso. Gli ingredienti sono semplici e di natura povera, vi si trova farina, zucchero, strutto, latte, uova e scorzette di limone. Modellati come delle sculture, possono avere moltissime forme, dalla classica colomba di Pasqua, al cestino intrecciato, al cuore o a forma d’animali. Preparati principalmente dalle nonne, sono distribuiti ai bimbi e ai parenti come dono pasquale.

Cassata

La Cassata, divenuta uno dei simboli della pasticceria isolana e consumata durante tutto l’anno, forse non si sa che è, invece, una pietanza tipicamente pasquale. Ebbe origine per celebrare la Pasqua dopo i sacrifici quaresimali e protagonisti di questo dolce sono senza dubbio la ricotta di pecora e il marzapane, che arricchiscono un pan di Spagna classico bagnato con il Marsala. Colorata e vivace, la sua copertura è costituita da marzapane al pistacchio e decorata con frutta candita.



Cassatele di ricotta Ragusane

La Cassata non è da confondere tuttavia con le “cassatelle” di ricotta vaccina che si usano preparane nella Sicilia Sud Orientale, in particolar modo nel Ragusano. Queste anticamente confezionate con i resti della pasta di pane, contenevano tuma, bucci di limone e cannella. Negli anni la loro preparazione è stata sostituita da un impasto che contiene la sugna( il burro siciliano ) e le uova, mentre il loro ripieno è stato sostituito dalla ricotta vaccina. La farcia è simile al ripieno del cannolo Siciliano. Ricotta, buccia di limone e cannella in polvere, alcuni mettono sopra il miele altri in mezzo anche le gocce di cioccolato.

Pecorelle di pasta di mandorla.

In Sicilia non è Pasqua se oltre alla ricotta non ci sono anche le mandorle. Immancabile sulle tavole dei siciliani oltre alle classiche paste di mandorla e i biscotti tipici anche l’agnello di pasta di mandorla. L’agnello è simbolo di pace, ma anche di innocenza e purezza. Le caratteristiche pecorelle realizzate con appositi stampini, sono riccamente decorate, con tanti confettini e ovetti di cioccolata. Portano un fiocco rosso sul petto e lo stendardo rosso che simboleggia Cristo. È davvero interessante notare come ci siano tanti significati profondi dietro questo dolce tipico siciliano che tutti conosciamo e tutti abbiamo assaggiato almeno una volta. In ogni famiglia solitamente c’è qualcuno che le prepara, solitamente sono i nonni o le persone anziane che e le regalano ai propri cari e questo rappresenta indubbiamente un grande segno di affetto.

Quindi ora non vi resta che mettervi all'opera per preparare il vostro pranzo di Pasqua prendendo spunto da questo Menù dal sapore tutto siciliano.

Tanti Auguri di Buona Pasqua, Barbara Conti