Il messia di Gela, a squarciagola tra la gente: «Solo Cristo salva!» VIDEO

Gela - Posta più di un video al giorno sul suo canale Youtube “Solo Cristo Salva - Sana Dottrina Biblica”: questo è quello più breve ma ce n’è a bizzeffe, anche della durata di decine di minuti, tutti uguali, in cui predica per le vie della cittadina del Golfo urlando a squarciagola, con la mascherina abbassata nel rischio che qualcuno non udisse il Verbo. I sermoni non sembrano raccogliere folle oceaniche di adepti ma il canale social, organizzatissimo tra playlist e live streaming, è seguito da ben 41mila utenti.