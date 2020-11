Il minilockdown a Ragusa e Marina di Ragusa

Ragusa - Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha firmato un’ordinanza in cui dispone il “divieto di stazionamento” in alcune piazze, piazzette, ville e parcheggi, a partire dalle 16 fino alle 22 e, nei weekend, anche in alcune zone di Marina dalle 05 alle 22. “L’elenco delle zone interessate, ovviamente, potrà essere integrato, modificato o esteso qualora ve ne sia la necessità” spiega il primo cittadino del capoluogo ibleo.

Cassì ieri aveva mostrato contrarietà alla chiusure delle scuole di competenza comunale, seppur in via provvisoria e solo per gli interventi di sanificazione, in quanto non in linea con le disposizioni del Governo nazionale. “Se ogni sindaco, come alcuni vorrebbero in questa fase di crescente isteria, decidesse autonomamente e arbitrariamente di dichiarare la propria città zona rossa, gialla o arancione, di aprire o chiudere le scuole, sarebbe il caos nel Paese” ha detto Peppe Cassì.