Il modello HACCP e tutto quello che è necessario sapere in proposito

Un modello HACCP corrisponde a un insieme di procedure che riguardano regole che hanno a che fare con la sicurezza igienica. HACCP è l’acronimo dell’espressione in lingua inglese Hazard Analysis and Critical Control Points, ma per saperne di più ci siamo rivolti ai tecnici di Sicurya, che ci hanno aiutato a orientarci in questo mondo.

Che cosa prevede la normativa della UE?

Le leggi europee sanciscono l’obbligo, per qualunque azienda che si occupi di generi alimentari, di prevedere e mettere in atto un programma di autocontrollo che si basi proprio sul modello HACCP. Chi volesse saperne di più a questo proposito può consultare la pagina https://sicurya.net/manuale-haccp/ del nostro sito, in cui forniamo chiarimenti e spiegazioni dettagliate in merito. Trattare generi alimentari non vuol dire solo produrli: sono considerati anche il deposito, l’imballaggio, il confezionamento, la somministrazione e la lavorazione. Tale modello costituisce una summa dei diversi provvedimenti che devono essere rispettati e messi in pratica per fare in modo che i prodotti nel corso dell’intera filiera alimentare restino integri e mantengano la sicurezza igienica. In funzione dei rischi sottolineati, il modello in questione attua le procedure di controllo nel ciclo di produzione: procedure che servono, appunto, a garantire la sicurezza di ciò che verrà proposto ai clienti.

A questo punto fermiamoci un attimo e spieghiamo ai nostri lettori che cos’è Sicurya e di che cosa si occupa.

Il nostro obiettivo è quello di proporre un approccio organico e coordinato per la gestione di una grande varietà di materie, sempre privilegiando le soluzioni su misura. Ci occupiamo, tra le altre cose, di gestione delle pratiche, di rilievi strumentali, di attività di progettazione e di formazione. In qualunque lavoro siamo impegnati, però, ci teniamo a dar valore agli investimenti dei clienti e forniamo un contributo concreto al miglioramento dei luoghi di lavoro, dei processi e delle figure professionali che vi prendono parte e ne sono coinvolte in maniera attiva.

Perfetto: ora torniamo al modello HACCP. Che cosa è necessario sapere, ancora?

Inizialmente questo sistema è stato messo a punto negli Stati Uniti. Parliamo più o meno degli anni Quaranta del secolo scorso: è in quel periodo che sono sorti i primi sviluppi teorici, con i controlli di qualità previsti per le forniture e i materiali relativi all’industria bellica locale. Dopodiché la NASA negli anni ’60 ha intrapreso dei programmi finalizzati a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari che avrebbero dovuto essere consumati dagli astronauti nel corso delle loro attività nello spazio. Infine, all’inizio degli anni ’60 il metodo HACCP è stato introdotto per la prima volta come metodo di autocontrollo sistematico.

Che cosa è successo da quel momento in poi?

A mano a mano che il tempo passava, un numero sempre più elevato di aziende statunitensi ha cominciato ad avvalersi di tale metodologia, e poi l’International Commission on Microbiological Specification for Foods ha pubblicato un manuale internazionale dedicato. Nel 1992, infine, è stato formulato dalla Commissione del Codex Alimentarius il documento Hazard Analysis Critical Control Point System, che – pur con le debite modifiche che sono intervenute in seguito – risulta valido ancora adesso. Per quanto riguarda il nostro Paese, è stato il D. Lgs. n. 155 del 26 maggio del 1997 a recepire il sistema HACCP, in attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE relative ai prodotti alimentari e alla loro igiene.

Ok, ma che cosa è cambiato da quando è stato introdotto il modello HACCP?

Ancora adesso questo sistema può essere considerato il metodo più conveniente, in termini di efficacia e di investimenti economici richiesti, per neutralizzare o prevenire i fenomeni di intossicazione che possono essere innescati dal consumo di prodotti alimentari. In confronto con il controllo qualità tradizionale, l’attuazione di tale sistema si fonda sul ricorso a un metodo decisamente innovativo il cui punto cardine consiste nella prevenzione. Infatti nel sistema di controllo della qualità i prodotti finali non vengono ispezionati in modo sistematico, dal momento che le verifiche sono eseguite a campione. Nel caso del modello HACCP, è tutto il processo che viene preso in considerazione e studiato, in modo tale che possano essere identificati i suoi punti critici; così vengono definite le procedure di controllo e monitoraggio per l’intera filiera produttiva.