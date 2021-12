Il Modica Calcio chiude il girone di andata al terzo posto

Modica - Con la gara casalinga giocata oggi pomeriggio contro il Mazzarrone, il Modica Calcio ha completato il girone di andata chiudendo al terzo posto in classifica.

Termina quindi la prima parte di campionato ed è tempo di bilanci in casa rossoblu. Nonostante il risultato di oggi al Vincenzo Barone, si respira ottimismo e soddisfazione per il percorso fatto fino ad oggi, nonostante le ultime due sconfitte in cui però non è mancata la prestazione della squadra.

L’analisi di questi tre mesi di attività, infatti, vedono il Modica giocare un campionato di vertice con il secondo miglior attacco del campionato. 27 sono i gol realizzati, e Modica ha la seconda miglior difesa, con dieci i gol subiti.

E se da una parte i risultati sul campo hanno rinvigorito una speranza ormai sopita da anni, sono i risultati ottenuti fuori dal campo che indicano che si è sulla strada giusta.

In estate, in ritardo rispetto a tutti gli altri organici, con un parco giocatori praticamente nullo e una società da costruire, la dirigenza ha posto come primo obiettivo il coinvolgimento di una città intera intorno a questo progetto.

Tale visione del trio Radenza, Pitino, Di Raimondo, oggi trova conferma nella risposta che la città ha dato in questi primi mesi di attività.

Oggi un risultato importante sono i continui sold out del Vincenzo Barone, segno che la domenica allo stadio è tornata ad essere un momento di condivisione.

Ma il risultato ancora più importante è la presenza di bambini e famiglie sulle gradinate del Barone, il che dimostra che un calcio più inclusivo è sicuramente possibile.

Modica ha una delle tifoserie più belle e organizzate della Sicilia, con coreografie capaci di appassionare e coinvolgere il pubblico presente ogni domenica.

Gli applausi del pubblico del Barone, al termine della partita, sono un segnale importante che dà forza alla squadra, alla dirigenza e alla società, motivandola ancora di più a perseverare in questa direzione.

Tali risultati, uniti alla grande partecipazione delle aziende sponsor che sin da subito hanno creduto nel progetto, indicano senza alcun dubbio di aver posto delle basi solide per il futuro del Modica Calcio. E la centralità del settore giovanile è il fiore all’occhiello di questo progetto, che vede nei giovani il rilancio del Calcio Modicano.