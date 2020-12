Il modicano Minardo, campione di trasformismo, capo della Lega in Sicilia

Modica - Prima berlusconiano, poi alfaniano, in mezzo un breve passaggio in Alternativa popolare, poi di nuovo forzista e ora salviniano: il campione di trasformismo Nino Minardo è il nuovo segretario del Carroccio siciliano. Il 42enne politico rampante, nato a Modica, in un anno ha scalato le gerarchie del partito di Matteo Salvini, andando a pescare consensi tra ex Udc, Fratelli d’Italia e Movimento per le autonomie. Un matrimonio che ricorda quello di di 14 anni fa tra Umberto Bossi e Raffaele Lombardo. Sappiamo com'è finita per entrambi. Certo, quanto a trasformismo negli ultimi anni c'è chi ha fatto molto peggio: come Beatrice Lorenzin e Pierferdinando Casini, che pur di restare in sella hanno fatto addirittura il salto dell'asta passandro tra i banchi degli ex avversari del Pd.

Il nome di Minardo finì anche nella nota lista degli “impresentabili” redatta nel 2018 dal Fatto Quotidiano per una condanna nel 2014 a otto anni, con pena sospesa, per abuso d’ufficio per una consulenza affidata quando era presidente del Cas, il consorzio autostrade siciliane. Ma la politica non è che un corollario della galassia di interessi di Minardo che, come riporta il Fatto, vanta anche quote in due società di Modica: la Filgest - attiva nel settore immobiliare – e la Giap Holding, che gestisce circa 200 pompe di benzina sull’Isola. Oltre al petrolio i Minardo sono attivi nell’editoria, con il canale televisivo VideoRegione, e in quello alberghiero.