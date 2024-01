Il network di ParkinGO è anche a Palermo: novità e offerte

Per viaggiare in maniera serena quando si parte dall’aeroporto di Palermo, è sempre consigliabile prenotare un posto auto con ParkinGO, network che è presente in tutti i più importanti scali d’Italia e d’Europa. Per quanto riguarda la struttura del capoluogo siciliano, in particolare, è prevista una vasta gamma di tariffe e di programmi, da cui scaturiscono significativi benefici di carattere economico per gli operatori turistici, le aziende convenzionate e i privati. Entriamo più nel dettaglio per provare a scoprire di più.

ParkinGO per i privati, le agenzie viaggi e le aziende

Per quel che concerne i privati, ParkinGO mette a disposizione in esclusiva promozioni e sconti dedicati ai soli clienti che si registrano. Per altro, la procedura da seguire per registrarsi è quanto di più veloce e semplice si possa immaginare: è sufficiente fare clic sulla voce Registrati in alto nella home, e il processo potrà essere portato a termine in pochi clic. Le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, a loro volta, hanno l’opportunità di usufruire di offerte ad hoc, grazie a tariffe mirate che permettono loro di proporre ai propri clienti, a prezzi più che convenienti, un servizio di parcheggio di qualità elevata. Infine, ParkinGO ha studiato soluzioni anche per le aziende che intendono prenotare dei posti auto per i propri auto: si tratta di convenzioni su misura, nell’ambito di un servizio personalizzato e con tariffe preferenziali.

A proposito di tariffe

E rimanendo in tema di prezzi, quanto costa parcheggiare all'aeroporto Falcone e Borsellino? Dipende da vari fattori, a cominciare dalla stagionalità, ma anche dalla durata della sosta. Per esempio, se la sosta è di soli 3 giorni, i prezzi partono da 5 euro e 30 centesimi al giorno; con una sosta di 5 giorni, le tariffe iniziano da 4 euro e 38 centesimi al giorno; per una sosta di 7 giorni, si parte da 3 euro e 98 centesimi al giorno; con una sosta da 14 giorni, infine, la tariffa base è di 3 euro e 49 centesimi al giorno. In tutti i casi, comunque, il prezzo del parcheggio comprende tre servizi: la sorveglianza, la polizza assicurativa e la navetta.

Prezzi vantaggiosi e convenienza

Come si può notare, è davvero interessante il rapporto qualità prezzo per le tariffe che si applicano nel parcheggio dell’aeroporto del capoluogo siciliano. I prezzi comprendono la copertura assicurativa, la custodia del mezzo e la navetta disponibile 24 ore su 24. Come si può intuire, il listino è stato studiato per offrire in una soluzione unica tutti i comfort di cui può avere bisogno chi è in viaggio. ParkinGO è la soluzione perfetta per chi deve lasciare la propria macchina in aeroporto, grazie a una proposta sicura e al tempo stesso affidabile, ma soprattutto completa di ogni servizio.

Un posto auto affidabile

La certezza di un parcheggio protetto e custodito è solo uno dei tanti motivi per cui vale la pena di scegliere ParkinGO, che permette a tutti i propri clienti di viaggiare in maniera serena, con la tranquillità di chi sa di aver lasciato la propria macchina in buone mani. La disponibilità di una navetta 24 ore su 24, poi, è un altro aspetto positivo, poiché cancella lo stress di dover andare in aeroporto. Con la navetta si giunge direttamente al terminal, anche se il volo è in partenza di notte. Ovviamente il servizio è valido sia per l’andata che per il ritorno, e cioè per il tragitto dal parcheggio all’aeroporto e per quello dall’aeroporto Punta Raisi al parcheggio.

Prenotare con ParkinGO: tutte le informazioni utili

Il parcheggio di ParkinGO a Palermo si trova a circa 6 chilometri di distanza dall’aeroporto: il percorso può essere coperto in soli 5 minuti. Il consiglio è di effettuare la prenotazione del proprio posto auto sempre online, anche per risparmiare approfittando di prezzi più bassi. Nel caso di pagamento eseguito online, si può saldare con carta di credito o Paypal; se, invece, si paga sul posto, è possibile scegliere fra i contanti, il bancomat e le carte. Come si è detto, in tutti i casi le tariffe includono la polizza assicurativa contro furto e incendio: il che vuol dire che la macchina è sempre protetta da qualunque tipo di imprevisto.