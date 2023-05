Il nome di Ecodep solcherà i percorsi dell’Hellas Rally Raid

Hellas Rally Raid è una competizione all’insegna dell’avventura per i piloti agonisti che gareggiano su due o quattro ruote, attraversando percorsi off road tra i meravigliosi paesaggi della Grecia Centrale.



La competizione, che anche quest’anno farà parte del grande campionato europeo FIM Europe Championship, è un percorso di 7 giorni - dal 21 al 28 maggio - adatto a Moto, Quad e SSV che prevede l’attraversamento di paesaggi diversi, dalle montagne alle valli greche.

Tra le 7 tappe che compongono il Raid è prevista la tappa Marathon, la più lunga tappa in un giorno svolta in Europa. 430 km di intensa azione attraverso la maestosa penisola della Grecia Centrale che rappresenta una sfida estrema anche per i partecipanti più esperti.

Gli strumenti a disposizione dei piloti sono: roadbook, tripmaster e cap repeater.

Nel roadbook sono indicati chilometri totali e parziali, percorso ed ostacoli, note specifiche sul percorso con illustrazioni ed acronimi.

Il tripmaster è uno strumento che permette di controllare regolarità e performance grazie ad un display in cui sono visualizzati i km totali e parziali percorsi, che devono coincidere con quelli del roadbook.

L’ultimo strumento, il cap repeater, è indispensabile per raggiungere i waypiont del percorso ed evitare penalità e viene alloggiato accanto al tripmaster.

Durante le tappe della Hellas Rally Raid le tracce del roadbook sono rese note ad ogni pilota solo 15 minuti prima della sua partenza, lasciando solo un breve lasso di tempo ad ognuno per interpretare il percorso che si troverà ad affrontare, per questo l’utilizzo di tripmaster e cap repeater è fondamentale per concludere la corsa e ottenere un ottimo tempo.



Ogni tappa ad anello della Hellas Rally Raid partirà ed arriverà a Karpenisi, e sarà contornata da eventi e attività all’aperto di impronta culturale per appassionati, accompagnatori e turisti che vogliono seguire la gara, mentre i concorrenti saranno impegnati ad attraversare i paesaggi della Grecia.

Nella lista dei concorrenti in gara è presente anche Daniele Morando, pilota italiano sponsorizzato da Ecodep.

Ecodep. Al servizio della Sicilia, al servizio della Natura.

Ecodep si occupa da oltre 30 anni di supportare le aziende siciliane nella completa gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Il personale di Ecodep effettua le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero in assoluta sicurezza rispettando la normativa vigente sui rifiuti speciali.

Disponendo di impianti all’avanguardia, è in grado di smaltire diverse tipologie di rifiuti pericolosi prodotti dalle aziende tra cui gli imballaggi plastici e metallici contaminati da sostanze pericolose. Inoltre, è autorizzata all’attività di smaltimento di rifiuti liquidi su base acquosa e gas speciali quali Halon, Cfc e Hcfc.

Ecodep opera ogni giorno nel rispetto di una cultura sostenibile, impegnandosi costantemente a ridurre il consumo di fonti di energia non rinnovabili e la produzione di rifiuti e supportando a diversi livelli le aziende che desiderano effettuare una corretta e virtuosa gestione dei rifiuti.

Sponsorizzare un pilota della gara Hellas Rally Raid 2023 è un’ottima occasione per un’azienda italiana come Ecodep, che avrà l’opportunità di farsi conoscere a livello mondiale, portando il suo nome in un prestigioso contesto internazionale.