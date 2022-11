Il nubifragio di Pachino. VIDEO

Pachino - Un violento nubifragio si è abbattuto ieri nella zona di Pachino, non ci sono stati feriti ma i danni sono stati notevoli. Case allagate, macchine in panne, strade interrotte e paura tra i cittadini, che negli ultimi anni hanno comunque dovuto affrontare molte situazione del genere. Problemi soprattutto nella case popolari di via Mascagni, seguita da via dello Stadio, via Venezia, via dei Mille e molte altre in cui il traffico è andato totalmente in tilt. Disagi anche a Marzamemi e Portopalo di Capo Passero.

Case, garage e negozi allagati, campagne diventate laghi ed ingenti danni all'agricoltura. Strade allagate anche nella borgata di Marzamemi con l'acqua che è finita nel porticciolo della 'Fossa', trascinandosi in mare canne, detriti e fango. Gli abitanti dei a piani terra hanno dovuto disfarsi di mobili e suppellettili.