Il nuovo bancomat Bapr a Marina di Ragusa

Ragusa - La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha installato in questi giorni due nuovi ATM in aree strategiche della città di Ragusa, al servizio dei propri clienti, delle famiglie e delle aziende, oltre che dei tanti turisti che nella stagione estiva sono tornati a frequentare il litorale ibleo.

Il primo dei due ATM è stato installato a Marina di Ragusa, in Piazza Scalo Trapanese, difronte al porto turistico ed all’ingresso della pista ciclabile. Il nuovo sportello ATM diventa così il quarto che la Bapr mette a disposizione dei propri clienti e delle migliaia di villeggianti nell’antica “Mazzarelli” (uno al supermercato Eurospar di via Caboto, all’ingresso di Marina, e i due collocati nella filiale di Piazza Duca degli Abruzzi).

Il secondo ATM – fornito anche del cosiddetto servizio “Versafacile” – è stato installato presso l’area commerciale “Savini”, all’inizio della strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa. Un luogo dotato di ampio parcheggio, epicentrico per tutta la vasta area della zona industriale, dove centinaia di aziende potranno fruire anche del servizio che permette il versamento di contanti e assegni, oltre che poter prelevare, effettuare pagamenti e interrogare il conto corrente.

“Il sistema bancario sta riducendo progressivamente la presenza degli ATM sul territorio. Noi andiamo controcorrente -spiegano dalla Bapr - perché se la campagna per un uso sempre più limitato del contante ha certamente senso in una società moderna ed avanzata, è vero anche che lo sportello ATM, che pure presenta per la banca un costo di gestione elevato, rimane un servizio essenziale che vogliamo continuare a garantire.”