Il nuovo virus che potrebbe causare un'altra pandemia

Ancora non abbiamo finito con il Covid, che già potrebbe essere in arrivo una nuova minaccia alla nostra salute. C'è un nuovo virus che potrebbe minacciare una nuova pandemia, paragonabile per le sue caratteristiche alla peste bubbonica. «Può rimanere sulle superfici per un tempo prolungato» avvertono gli scienziati, che auspicano una ricerca immediata sul patogeno. Il fungo «simile al lievito», "Candida auris", può essere fatale, poichè non solo può indugiare sulle superfici per un periodo di tempo prolungato, ma può anche resistere a quasi tutto ciò che viene utilizzato per debellarlo.

Il paragone degli scienziati tra il nuovo patogeno e la peste bubbonica è legato al fatto che i due virus causano febbre, brividi e, se non curati, infezioni del flusso sanguigno.

Quasi il 90% di tutte le infezioni causate dal patogeno sono ora resistenti alla totalità di farmaci antifungini usati contro di esso. L'epidemiologa dott.ssa Johana Rhodes dell'Imperial College di Londra, che ha contribuito ad affrontare un'epidemia simile nel 2016, ha affermato che l'agente patogeno è «incredibilmente pericoloso in quanto può rimanere sulle superfici per un tempo prolungato».

La dottoressa ha detto al New Scientist: «Una delle cose che rende la Candida auris così spaventosa è il fatto che può indugiare su superfici inanimate per lunghi periodi e resistere a tutto ciò a cui lo si sottopone». Coloro che hanno un'esposizione prolungata a strutture sanitarie come gli ospedali sono a serio rischio di contrarre il virus attraverso le apparecchiature. «L'infezione è stata rilevata in tutti i gruppi di età», hanno affermato i Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Il dottor Tom Chiller del CDC ha dichiarato: «È una Creatura della Laguna Nera». «È esploso e ora è ovunque». Gli scienziati non sono ancora concordi sull'origine del virus e chiedono ora una ricerca critica su migliori difese contro il virus e nuovi agenti patogeni che potrebbero minacciare la società.

Il nuovo patogeno

La Candida auris è una specie di micete ascomycota lievitiforme, ovvero un fungo simile al lievito. Lo si conosce dal 2009, quando era stato individuato nel canale auricolare di una paziente ricoverata in un ospedale geriatrico giapponese. Da lì il nome auris che in latino significa orecchio. Il fatto che possa resistere a lungo sulle superfici e anche a tutto ciò che viene usato per debellarlo, lo rende pericoloso e fatale. Come la peste bubbonica, questo patogeno causa febbre, brividi e, se non preso in tempo, anche infezioni del flusso sanguigno. I farmaci antifungini messi in campo contro questa minaccia nel 90% non riescono a curare le infezioni da essa causate.

I batteri resistenti agli antibiotici

Cosa sta accadendo? Perché da alcuni anni i batteri, che sembravano essere sotto controllo grazie alla scoperta degli antibiotici, dopo che per millenni avevano falcidiato l'umanità insieme a virus e protozoi, sono tornati una seria minaccia? Nei centri medico-sanitari che studiano e intervengono per far fronte a rischi di epidemie si teme un'ecatombe causata da una serie di ceppi batterici che stanno acquisendo resistenza contro quasi tutti gli antibiotici disponibili.

Lo sviluppo della resistenza agli antibiotici è previsto dalla teoria darwiniana dell'evoluzione e nella sua Nobel Lecture del 1945, Alexander Fleming, che scoprì la penicillina, presagì che da lì a qualche anno l'abuso del farmaco avrebbe selezionato dei microbi resistenti. Fatto che si osservò nel 1952, come conseguenza del trasferimento di un gene naturalmente resistente che preesisteva da almeno un paio di secoli in batteri che infettano l'uomo. La resistenza è la conseguenza o di geni già esistenti in natura che neutralizzano l'antibiotico, o di mutazioni o di geni che le specie batteriche si scambiano tra loro. Si tratta di meccanismi evoluti dai batteri per rispondere adattativamente alle pressioni selettive o per invadere nuove nicchie ecologiche. Tra cui le navicelle spaziali. Questi ceppi si sviluppano prevalentemente negli ospedali, di preferenza in quelli dei paesi in via di sviluppo dove l'igiene è scarsa, e sono selezionati dalle deboli risposte immunitarie dei malati e da un uso inadeguato degli antibiotici. Ovvero l'uso non mirato, come i trattamenti non completati, il consumo diffuso di antibiotici ad ampio spettro, o l'uso sugli animali da allevamento: queste ed altre pratiche determinano una pressione selettiva che favorisce la sopravvivenza di batteri portatori di geni per la resistenza o con mutazioni genetiche che li rendono resistenti.

Ciò che deve preoccupare non è tanto il fatto che i batteri acquisiscano la resistenza agli antibiotici. E' nella natura delle cose che questo avvenga e alla fine vinceranno loro. La tragedia è che le industrie farmaceutiche non riescono a produrre nuovi antibiotici. Per quelli che leggono i fenomeni sociali ed economici in chiave complottistica, ovviamente Big Pharma starebbe solo aspettando che i morti crescano per guadagnarci. In realtà, sarebbe quasi meglio se le cose stessero in questi termini. Le imprese farmaceutiche si stanno ritirando dalla ricerca di nuovi antibiotici perché i costi della ricerca e sviluppo non sono compensati economicamente dalle prospettive di guadagno. Nel luglio scorso si è sfilata anche Novartis, aggiungendosi ad Astra Zeneca e Sanofi nel ritenere queste ricerche non siano commercialmente convenienti. Peraltro, dal 2000 sono stati commercializzati solo 17 antibiotici e al momento non più di una cinquantina sono in fase di studio clinico.

Una nuova strategia terapeutica allo studio è l'uso dei fagi, cioè virus che infettano e uccidono i batteri. Un trattamento per così dire naturale che su alcuni modelli animali ha dato risultati incoraggianti. Si stanno per ora allestendo collezioni di batteriofagi, ognuno specifico per infettare e uccidere un determinato batterio e si sta testando in laboratorio la fattibilità di questo trattamento alternativo agli antibiotici.