Il Pane "cunzato" alla siciliana

Il pane cunzatu è uno dei cibi di strada più buoni conosciuto in tutta la Sicilia

La ricetta del pane cunzato è una ricetta tipica della cucina siciliana di umili origini. Pane cunzato significa pane condito.

Una ricetta facile, tipica siciliana, di un panino ripieno con ingredienti locali come il primo sale siciliano, i pomodori, l’origano e i filetti di alici di Sicilia. Un buon pane casereccio riccamente condito con primo sale, acciughe salate, olio EVO, pomodori e origano. Meravigliosamente buono soprattutto se il pane è un po' caldo

Pane cunzatu, il pane della disgrazia

Il pane cunzato anche se a noi regala gioie indescrivibili, ai tempi veniva anche chiamato il pane della disgrazia, perché si ricorreva alla ricetta di questo pane condito soprattutto quando non si avevano soldi per preparare altro. Ingredienti poveri che combinati con cura garantivano, in tempi di disgrazia, un pasto dignitoso e la pancia piena

Il tipo di pane varia tuttavia a seconda da dove la ricetta del pane cunzatu viene realizzata. Mentre nel Ragusano si utilizza il classico pane di casa a pasta dura o la “nciminata” ( pagnotta), nella varie parti della Sicilia è possibile trovare il “cucciddatu”, la ciambella di pane o il panino.

Famoso è anche il pane di Scopello. Il pane cunzato di Scopello, si dice, è quello che segue la ricetta della tradizione. In generale, il pane cunzato è un panino che nasce dalle parti del trapanese, nella Sicilia Occidentale. Quindi, girando per San Vito lo Capo, Erice, Marsala e le Isole Egadi, si troveranno moltissimi forni dove comprare il pane cunzato, per poi andare a mangiarlo sul mare.

Il pane cunzato, pane condito in siciliano è una ricetta isolana che prevede che pane casereccio sia riccamente farcito: ecco come farlo in casa.

Il pane cunzatu è ottimo da mangiare in spiaggia o durante una scampagnata, oggi ve lo propongo in formato aperitivo, il panino infatti non è imbottito ma semplicemente condito e guarnito, da servire tagliato in pezzi agevoli, per essere gustato in compagnia

Pane cunzato alla siciliana - Tempo 25min

Ingredienti

6-8 persone porzioni

400 g 1 filone di pane di grano duro con sesamo

300 g pomodorini ciliegia

50 g filetti di acciuga sott’olio

olio extravergine di oliva

basilico - sale - pepe



Come preparare il pane "cunzatu" alla Siciliana: Procedimento

Per la ricetta del pane cunzato alla siciliana, tagliate a metà per il lungo il filone o la pagnotta di pane e condite la mollica con un paio di cucchiai di olio; tostatelo in padella solo dalla parte della mollica finché non risulterà dorata.

Condite la polpa di pomodoro con 1 cucchiaio di olio e sale e spalmatela sul pane. Dividete i due mezzi filoni in trancetti.

Tagliate i pomodorini e condite anch’essi con sale, olio, pepe e basilico.

Distribuiteli sui trancetti di pane e completate con i filetti di acciuga sott’olio e se lo gradite anche delle mandorle a pezzetti.