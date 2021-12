Il Panettone artigianale di Scicli

Scicli - Quando si parla di panettoni artigianali senza conservanti c’è solo una domanda che bisogna porsi: può durare due o più mesi? La risposta è assolutamente no! Quindi la maggior parte dei panettoni che si trovano in giro, spesso spacciati per artigianali, o non lo sono oppure stanno bluffando.

Un’altra via possibile è che si tratta delle “primizie”, ovvero le prime sfornate destinate a coloro che per gustare un panettone non vogliono necessariamente aspettare il Natale. Anche da Cannolia, da diversi giorni, si susseguono le infornate delle “primizie” destinate proprio a chi con l’arrivo del primo freddo è desideroso di portare a tavola quel calore e quell’atmosfera che sono tipiche del Natale. E poi, diciamocelo, i primi assaggi hanno tutto un altro sapore…

Due sono le varianti che vanno per la maggiore: quello al cioccolato glassato al pistacchio e servito con sacca a poche di crema al pistacchio e quello agrumato all’arancia con i canditi e la glassa tempestata di cristalli di zucchero bianco.

La novità dell’anno, per Cannolia, è il panettone glassato con caramello salato e arachidi, corredato da sacca a poche, a scelta, di caramello salato o crema al pistacchio. Le infornate sono continue, quindi chi vuole anticipare i sapori tipici del natale può trovare ogni giorno delle “primizie” appena sfornate. Chi, invece, intende rispettare la tradizione può prenotare sin da ora il suo panettone preferito e averlo a casa nei giorni che precedono le festività.

Solo così sarà sicuro di mangiare o regalare un panettone 100% artigianale, senza conservanti e soprattutto appena sfornato.

I panettoni artigianali di Scicli sono disponibili online sul sito cannolia.it e nelle botteghe di Scicli e Marina di Ragusa. Solo così non si correrà il rischio di rimanere senza e doversi accontentare del solito prodotto da supermercato.