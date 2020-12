Il panettone di Cannolia per il Cyrano

Scicli - Festa di fine film sul colle di San Matteo con un panettone al cannolo. Per festeggiare la fine delle riprese di Cyrano, il film di Joe Wright in uscita nelle sale di tutto il mondo il prossimo anno, la troupe cinematografica ha ordinato un mega panettone artigianale dedicato, e consegnato sul set, davanti il sagrato dell'antico Duomo che sovrasta Scicli.

Il dolce dell'ultimo ciak è stato commissionato a Cannolia, ma per Davide Roccasalva si è posto subito un problema. Dove trovare un pirottino, l'involucro di carta con bordo pieghettato, usato come contenitore del panettone, in grado di contenere un dolce di ben sei chili? Con tempestività alcuni fornitori della pasticceria si sono mobilitati per riuscire nell’impresa e soddisfare il desiderio della troupe cinematografica di stanza a Scicli.

Un modo gioioso per festeggiare la fine delle riprese e le prossime festività natalizie che rimarranno nella memoria di tutti, non solo per le bellezze di Scicli, che in questi giorni hanno fatto da scenografia a Cyrano, ma anche per l’atmosfera di positività che hanno trasmesso alla città in un periodo così triste caratterizzato, speriamo, dall’ultima fase della pandemia.