Il Panettone di Capodanno firmato Cannolia

Scicli - Per colorare le tavole del cenone di San Silvestro e lasciarsi alle spalle il 2021, gli amici di Cannolia hanno unito il meglio che l’alta pasticceria poteva offrire. Partendo dal lievito madre, dal burro più pregiato e dalle farine siciliane più ricercate, hanno creato un impasto unico impreziosito dai mirtilli rossi che, come brillanti, faranno la differenza con i panettoni già noti.

Quest’anno in tanti si sono cimentati nel produrre il dolce tipico del Natale, ma nessun pasticcere aveva pensato sinora alla consistenza soffice del panettone col contrasto inedito dei mirtilli selvatici, il cioccolato ruby e la crema al pistacchio. È un’edizione limitata disponibile solo in 50 pezzi che solo i più fortunati potranno portare a casa, per iniziare al meglio il 2022. Il panettone è disponibile solo nella bottega Cannolia di Scicli, in via San Bartolomeo, 10. Prenotazioni online o su whatsapp al 351.7623343.