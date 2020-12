Il Papa ci ricasca: nuovo like a una procace modella

Roma - Errare è umano ma perseverare è diabolico. Evidentemente il Vaticano non ha ancora sostituito il social media manager che gestisce account ufficiale di Papa Francesco su Instagram. Dopo il caso di qualche settimana fa con la modella brasiliana Natalia Garibotto, sui era stata avviato anche unʼindagine interna, è apparso ieri un nuovo “like” alla foto di un’altra ragazza dalle forme generose, tale Margot Foxx. Escluso che il clic sia partito dalla mano di Bergoglio, resta da capire - anche in questo nuovo caso - se se si tratti di un "vero" like dellʼentourage del Pontefice, che a questo punto appare l’ipotesi meno probabile, oppure di un hacker o di una trovata pubblicitaria della prosperosa Margot per accrescere i suoi follower.