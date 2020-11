Il Papa mette “like” a questa foto, la modella: “Andrò in paradiso”

E’ probabile che qualche testa sia saltata, in questi giorni in Vaticano, tra i social media manager che gestiscono le pagine web di Papa Francesco. Certo a Natalia Garibotto, influencer brasiliana di 27 anni, non è parso vero che ci fosse pure quello del profilo ufficiale del Pontefice tra i tanti “like” raccolti dall’ultimo scatto provocante, diffuso a beneficio degli oltre 2 milioni di follower che ha su Instagram. Tra questi, a quanto pare, c’è pure Bergoglio. O meglio il responsabile del suo account, a cui deve essere evidentemente scivolato il mouse in un momento di relax tra un post e l’altro. Il like è stato subito rimosso ma troppo tardi perché la Rete non lo immortalasse in uno screenshot da condividere col mondo intero. “Almeno andrò in paradiso - commenta Natalia -. Mia mamma potrà anche odiare le mie foto del lato B, ma il Papa ci clicca sopra”