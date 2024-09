Il passaporto si fa alle Poste, i 12 uffici postali dove chiederli a Roma

Roma - Dopo Bologna, Cagliari e Verona, dove il servizio è partito a inizio agosto, la possibilità di fare il passaporto alle Poste prende il via anche nella capitale. Rivolto a residenti e domiciliati a Roma, il servizio prevede la presentazione direttamente allo sportello postale della documentazione che serve alla Questura per rilasciare il documento. All’atto della richiesta si può scegliere se poi ritirarlo presso la Questura o richiederne la consegna a domicilio. Entro la fine dell’anno, fa sapere Poste, il servizio si estenderà anche alla carta di identità.

Per presentare la richiesta di rilascio del passaporto, attualmente in 12 uffici postali romani, è necessario prenotarsi nella sezione specifica del sito di Poste Italiane (clicca qui) al costo di 14,20 euro. Una volta fatto questo e ottenuto l’appuntamento, basterà recarsi all’ufficio postale prescelto e consegnare all’operatore un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie (che saranno legalizzate direttamente allo sportello), una marca da bollo da 73,50 euro e pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro. In caso di rinnovo sarà necessario consegnare anche il vecchio passaporto, se nella disponibilità, o nel caso di smarrimento o furto del documento, la relativa denuncia. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali sarà lo stesso operatore a raccogliere le informazioni anagrafiche e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. La consegna richiederà in media 15 giorni.

I 12 uffici postali romani

Ecco i 12 uffici postali di Roma dove si può prenotare il passaporto:

Piazza di San Silvestro, 19

Via Taranto, 19

Via di Monte Cervialto, 125

Via Federico De Roberto, 35

Via Salaria 1438

Via di Saponara

Viale Beethoven 36

Via Terzilio Cardinali, 11

Via Natale Balbiani, 12

Via Anteo, 26

Via Accursio, 1

Via di Santa Seconda 15/a