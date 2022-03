Il Periplo della Sicilia in 14 giorni, tappe a Marina di Ragusa e Pozzallo

Ragusa - Crocevia di culture, territorio eterogeneo di coste e di catene montuose, la Sicilia è una delle regioni ideali per il cicloturismo, in considerazione di un clima mite per nove mesi l’anno e di un’estate torrida nella quale gli spostamenti sono limitati alle ore meno calde della giornata. Percorrere l’intero perimetro dell’Isola significa immergersi in una terra che ha fatto del meticciato culturale la propria ricchezza. Il “Periplo della Sicilia in bicicletta” è la guida curata da Giovanni Guarneri in libreria per i tipi di Terre di Mezzo.

L’itinerario proposto segue la linea di costa finché è possibile, per poi discostarsene di pochi chilometri quando le deviazioni meritano un supplemento di fatica. Il dato che salta immediatamente agli occhi, nel periplo proposto da Guarneri, è la lunghezza: con i suoi 1204,8 km, infatti, questo itinerario supera, per esempio, di una manciata di chilometri i 1193 che separano Trieste da Santa Maria di Leuca. Il periplo è stato suddiviso in 21 tappe, per una media di 57 chilometri al giorno. Si tratta di una distanza più che ragionevole, anche in considerazione del fatto che le difficoltà altimetriche sono contenute, non superandosi mai i 300 metri sul livello del mare.

La prima settimana si svolge nella parte occidentale dell’isola, su una costa dal colore smeraldino dove si stagliano saline e dune di sabbia finissima. A Terrasini, Trapani, Mazara del Vallo e nelle località toccate dalle prime tappe restano indelebili le tracce di due secoli di dominazione araba. La prima parte si chiude ad Agrigento, la città che sorge in prossimità della spettacolare Valle dei Templi. Nella seconda settimana si affronta la parte del periplo che tocca Gela, Marina di Ragusa, Pozzallo e Marzememi per approdare a Catania. Qui, attraversando il territorio ibleo, sono soprattutto le vestigia della dominazione greca e i capolavori del barocco a caratterizzare centri abitati e siti archeologici.