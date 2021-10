Il pesce flauto alieno nei fondali dello Stretto VIDEO

Messina – E’ una delle specie tropicali d’importazione nei mari siciliani, per questo detta “aliena”, come ad esempio il pesce imperatore recentemente segnalato al largo del litorale ibleo.

Ma se un tempo gli avvistamenti del “pesce flauto” – cosiddetto per la forma simile a un piffero (il nome scientifico è Fistularia commersonii) – erano abbastanza sporadici oggi, con il progressivo riscaldamento del Mediterraneo, sono diventati più frequenti.

Incontrarlo però è sempre un’emozione, come per questi sub in perlustrazione nei fondali dello Stretto, che stamattina hanno diffuso il video dell’incontro ravvicinato sul web. Molti anni fa ne fu pescato un esemplare anche a Pozzallo.