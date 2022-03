Il Po restituisce carroarmato tedesco della Seconda Guerra Mondiale. VD

Mantova - Un semicingolato tedesco è stato trovato e recuperato a Sermide, in provincia di Mantova. Era stato spinto nel fiume il 23 aprile 1945 dai tedeschi in ritirata per evitare che finisse nelle mani delle truppe americane. Tutto era stato documentato da una foto scattata all'epoca da un aereo da ricognizione inglese ma, nonostante le ripetute ricerche, nessuno lo aveva più trovato.

L'impresa è riuscita a Samuele Bernini, un volontario del Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Sermide e Felonica. Venerdì scorso ha deciso di andare a cercarlo e ha visto delle lamiere che spuntavano dalla sabbia. "Il semicingolato è un modello Sd.Kfz.11 e pesa circa 7 tonnellate - spiega il direttore del Museo Simone Guidorzi - Per estrarlo sono serviti quasi due giorni di lavoro insieme alla Società Archeologica SAP e con il permesso della Soprintendenza di Mantova, Cremona e Lodi Abbiamo iniziato con dei badili, poi abbiamo avuto il supporto degli escavatori. I tedeschi in questa zona hanno abbandonato diversi mezzi. Molti sono stati subito recuperati, ma questo era finito in acque profonde. Ora lo esporremo nel nostro museo".