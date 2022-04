Il popolo della Pace torna Comiso, il giorno della Marcia per l’Ucraina

Comiso - Di nuovo a Comiso per la pace, a 40 anni dalla marcia contro l'istallazione dei missili Cruise e per la smobilitazione degli SS20 del Patto di Varsavia, stavolta per chiedere la fine della guerra in Ucraina. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, lunedì 4 aprile, alle 16:30 al parco urbanistico dell’Ippari (Baden Powel), nella città ragusana, sede dell’ex base militare Nato che il Comune aveva offerto come alloggio ai profughi ucraini, senza che se ne sia fatto nulla.

Comiso fu già teatro della grande mobilitazione a cui partecipò pure Pio La Torre, ucciso dalla mafia 26 giorni dopo, anche per le sue battaglie pacifiste. La sfilata odierna s’annuncia imponente: vi parteciperanno società civile, mondo del lavoro e delle istituzioni. Il corteo prende di petto argomenti di discussione politica di stretta attualità. Unanimi la condanna dell'invasione russa, la solidarietà ai rifugiati e la richiesta di una rapida soluzione del conflitto. La provincia di Ragusa ha già dato dimostrazioni di solidarietà in queste settimane.

"La pace è la condizione per il rispetto dei diritti umani, della libertà, della democrazia, della fratellanza e dell'autodeterminazione dei popoli e degli Stati - dicono i promotori -. La pace è necessaria per ridurre le spese militari, eliminare le armi nucleari, investire nello sviluppo socioeconomico delle nazioni, cancellando dal futuro del pianeta riscaldamento climatico, mafie, corruzione, disuguaglianze e povertà". La manifestazione si snoderà lungo via San Biagio per arrivare a piazza Fonte Diana.