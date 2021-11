Il pozzallese Joe Barone porta la sua Fiorentina a Pozzallo

Pozzallo - Il pozzallese Joe Barone porta la Fiorentina a Pozzallo. "Progetto affiliate" è il nome dell'iniziativa, giunta al secondo anno di vita, che domenica e lunedì farà tappa in Sicilia, a Pozzallo. La Fiorentina sarà rappresentata dal presidente Joe Barone, dal direttore del settore giovanile Angeloni, dal responsabile tecnico della Under 15-9 Mazzantini e dal responsabile operativo del "Progetto affiliate" Del Sordo. Presenti anche Maurizio Niccolini e Stefano Cappelletti, storici osservatori della Fiorentina.

Quello siciliano sarà solo il prima di una serie di eventi che mira ad allargare il bacino d'influenza oltre Firenze e la Toscana un po' a tutte le regioni d'Italia attraverso questo progetto che ha già portato ben 65 società dislocate lungo la penisola ad unire il proprio nome a quello della Fiorentina. Dall'inizio della stagione nell'unser 15 sono stati inseriti Francesco Millucci, Andrea Santarelli e Stefano Maiorana, visionati durante i provini svolti nei mesi passati e poi prelevati rispettivamente da Recale, C$ Foligno e RG Siracusa.

La Fiorentina vuole cercare di far diventare risorse per la prima squadra giocatori ora impegnati fuori Firenze, come ad esempio Gori (Cosenza). In che modo? Grazie ad una struttura parallela composta da una serie di società individuate in più zone d'Italia e legate da uno stretto rapporto di collaborazione col club viola.

Joe Barone, il pozzallese

Il manager è nativo di Pozzallo e tifoso della Juventus, e si è trasferito a Brooklyn all'età di 8 anni.