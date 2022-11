Il premio oscar Nicola Piovani ha aperto la stagione musicale a Modica

Modica - Magia, passione, emozioni. Ieri sera il maestro Nicola Piovani, famoso premio Oscar, è stato il protagonista al Teatro Garibaldi di Modica. Con il suo concerto “Note a margine”, ha ufficialmente aperto la nuova stagione musicale del teatro modicano che affianca la stagione di prosa, la “stagione per gioire”, come dice il claim, ovvero la voglia di ritrovarsi in platea o tra i palchetti per assistere ai vari spettacoli proposti e gioirne finalmente insieme.

Proposte musiche indimenticabili che hanno fatto la storia in tutto il mondo, ma anche aneddoti particolari che hanno coinvolto gli spettatori, ed ancora racconti intensi e testimonianze personali della vita di un artista in cui ogni nota è unica e irripetibile. Il pianoforte del maestro Piovani, il sax di Marina Cesari e il contrabbasso di Marco Loddo hanno regalato una serata meravigliosa che ha visto il sold out anche grazie ad un pubblico accorso da fuori provincia e composto pure da turisti, confermando la forza attrattiva delle proposte culturali promosse al Teatro Garibaldi, ormai punto di riferimento culturale nella Sicilia Sud Orientale.

All’apertura della stagione erano presenti il presidente facente funzione della Fondazione Teatro Garibaldi Domenica Ficano e il sovrintendente Tonino Cannata, il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini Giovanni Cultrera e l'onorevole Ignazio Abbate, ex presidente della fondazione stessa. Il prossimo appuntamento con la stagione musicale è in programma per domenica 4 dicembre alle ore 18.30 con “Mozart e Beethoven – due geni a confronto”, con il pianista e direttore d'orchestra Ruben Micieli e l'orchestra in residence Teatro Garibaldi di Modica. Un’inedita veste per Micieli proprio sul palco del teatro modicano. E poi ancora musica per l’atteso “Concerto di Capodanno” domenica 1 gennaio alle ore 18.30, con il tenore Antonino Interisano, il soprano Susanna La Fiura e l'Orchestra Filarmonica in residence Teatro Garibaldi di Modica diretta da Mirko Caruso.

La stagione musicale ha il supporto della Regione Sicilia e del Comune di Modica ed è in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania, sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Acqua Santa Maria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it/ o telefonare al 0932/946991.