Il primo 29 settembre senza Berlusconi, la commozione di Barbara

Milano - A mesi di distanza dall'ultimo post pubblicato sui social, Barbara Berlusconi è tornata su Instagram con un ricordo dedicato a suo padre, Silvio Berlusconi, a un giorno dal suo compleanno. "Caro papà, domani sarebbe stato il tuo compleanno. Quando chiudo gli occhi, vedo ancora il tuo sorriso rassicurante e sento il calore della tua mano nella mia. Avevi un cuore grande e un'anima nobile", scrive la figlia. Parole dolci, sentite e provenienti dal cuore, come quelle che ogni figlio dedicherebbe al suo papà recentemente scomparso.

Barbara Berlusconi, dei figli del Cavaliere, è l'unica ad avere un account sui social, gestito comunque con un basso profilo. Mai sopra le righe, il manager non aggiornava il suo profilo dallo scorso 2 giugno, 10 giorni prima della scomparsa del fondatore di Forza Italia. Ora, il ritorno con un'immagine che la ritrae proprio in compagnia del padre a poche ore da quello che sarebbe stato il suo 87esimo compleanno. Non un'immagine qualunque, bensì quella che li vede sostenere insieme la maglia del Milan, passione comune. "Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico, io ho avuto il privilegio di vedere l'uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano. La tua assenza ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro", scrive ancora la figlia del Cavaliere, sottolineando la natura umana dietro i successi che hanno reso Silvio Berlusconi l'italiano più influente della storia contemporanea.

Barbara Berlusconi poi prosegue nel suo ricordo del padre: "Con ogni gesto hai plasmato la mia crescita insegnandomi il valore della determinazione e del coraggio. Hai sempre creduto nella libertà come diritto inalienabile di ogni individuo e nel rispetto come pilastro di ogni relazione". Quindi, conclude: "Il mio cuore si riempie di gratitudine ogni volta che penso a te, all'uomo che eri e all'incredibile padre che sono stata fortunata ad avere. Mentre il tempo passa e il mondo cambia, ci sono cose che rimarranno per me immutabili: il tuo ottimismo, la tua esemplare etica del lavoro, la tua generosità e la capacità di realizzare sogni ritenuti impossibili".