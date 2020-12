Il primo camion con i vaccini entra in Italia scortato dai militari FOTO

Brennero - Le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech contro il Covid-19 sono arrivate stamattina in Italia, poco dopo le 9.30. Il furgone che contiene le fiale a -80°C ha passato il valico alla frontiera, scortato dalle auto dei carabinieri, e ora proseguirà il suo viaggio verso Roma. I vaccini saranno consegnati all'ospedale Spallanzani, per il via alla campagna di immunizzazione il 27 dicembre.

