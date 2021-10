Il Prof. Cavalieri (originario di Ragusa) Rettore Università Bergamo

Bergamo - Sergio Cavalieri, 52 anni originario di Ragusa, professore ordinario di Operations Management della Facoltà di ingegneria gestionale e già prorettore all’innovazione e al trasferimento tecnologico è il nuovo rettore dell’Università di Bergamo. Nell’elezione che si è svolta lunedì 25 ottobre ha ottenuto 207 preferenze superando il quorum di 202 che era necessario per vincere già al primo turno. La contendente Caterina Rizzi si è fermata a 168.

«Sono soddisfatto e frastornato -sono le prime parole del nuovo rettore-. Siamo arrivati in fondo a un percorso di confronto e dibattito costruttivo anche se in tempi ristretti. Non si trattava solo di eleggere un nuovo rettore, ma di costruire e progettare il futuro della nostra Università».