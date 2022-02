Il raggio verde in Sicilia scelto come foto dalla Nasa

Sono state pubblicate su Earth Science Picture of the Day due recenti foto del sortinese Orazio Mezzio di Venere: Allodola e Usignolo con l'eccezionale raggio verde.

Si tratta di un raro fenomeno che ha portato, l'11 febbraio, il Sudest, con Siracusa e Ragusa, protagonisti nel mondo. L'Earth Picture of the Day (EPOD) è un servizio di divulgazione scientifica curato dalla Earth Science Division della NASA e dall’EOS Project Science Office presso il Goddard Space Flight Center, in collaborazione con il consorzio Universities Space Research Association (USRA), e pubblica ogni giorno una suggestiva immagine commentata riguardante le scienze della Terra.