Il ragusano Giammarco Antoci ha scolpito la maglie di Kobe Bryant nel legno

Ragusa - Giammarco Antoci è uno scultore italiano di Ragusa e ha scolpito le maglie di Kobe Bryant nel legno. Un'opera d'arte. Autodidatta, Giammarco Antoci, classe 1973, è ragusano, scultore e fondatore di Snk-Lab.

Famoso per aver scolpito sneakers in legno, è il papà di Snk-Lab, un collettivo che unisce un gruppo di artisti nato e operante a Ragusa dal 2017. Un’anima unica formata da Giammarco Antoci, Luca Giampiccolo, Salvatore De Nicola ed Elena Giampiccolo. Artisti, artigiani, progettisti ed esecutori. La loro arte unisce l’abilità manuale all’espressione concettuale. Dai progetti architettonici, alla scultura, la loro missione è lavorare in modo responsabile, sostenibile e trasparente selezionando materiali di recupero e trasformandoli in oggetti culto dell’immaginario collettivo.

Il risultato è straordinario.