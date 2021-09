Il rapporto annuale Istat su attività economiche più colpite dalla pandemia

Il 2020, a causa dell’imperversare della pandemia, che ha impattato in maniera significativa dal punto di vista economico, non è stato certo un anno facile. Secondo quanto ha rivelato il rapporto Istat annuale che prende in esame proprio questo periodo del nostro Paese, il disavanzo pubblico ha toccato il 9,5% del PIL. Ciò ha influito sull’incidenza del debito italiano che è cresciuto sempre di più. Diversi i settori economici che sono stati toccati dalla crisi determinata dall’epidemia di Covid 19. Cerchiamo di capirne di più anche a questo riguardo.

L’impatto sull’industria dei siti di casino online

Uno dei settori funestati dalla crisi economica determinata dall’epidemia è stato quello che riguarda l’intrattenimento e il divertimento. A causa del distanziamento sociale, tutte le attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco, ma anche per esempio le attività sportive, hanno subito dei rallentamenti.

Diverso invece il discorso riguardante l’impatto sulla possibilità di scommettere e giocare online, attraverso le piattaforme dedicate, come si può evincere anche su sitiscommesse.com, che permette di scegliere il miglior sito di casino al quale affidarsi per l’intrattenimento online.

Ed è proprio questo il settore dell’intrattenimento in rete che ha riscosso particolare successo nel periodo della pandemia. Molte persone si sono date alla ricerca di altre forme alternative di intrattenimento e hanno trovato da questo punto di vista in internet una risorsa considerevole, oltre che un vero e proprio punto di riferimento.

Non potendosi recare direttamente nelle sale da gioco fisiche, hanno provato comunque a non perdere la possibilità di fruire di queste forme di intrattenimento e di divertimento preferite, rivolgendosi alle opportunità che si possono trovare sul web.

Gli altri settori colpiti dalla pandemia

Mentre l’online ha riscosso un certo gradimento, proprio per le imposizioni di distanziamento imposte dai provvedimenti, ci sono altri settori economici che invece hanno risentito maggiormente delle restrizioni. In particolare, tra i settori più penalizzati si segnalano quello manifatturiero e altre attività economiche del terziario.

Nel dettaglio, secondo quanto mette in evidenza il rapporto Istat annuale, molte difficoltà hanno interessato la filiera del tessile, dell’abbigliamento e della pelletteria, che comprende anche il settore delle calzature. Si è verificato un calo della domanda interna e anche della domanda estera, soprattutto nel primo semestre del 2020.

Le altre attività particolarmente messe a dura prova sono quelle legate al turismo, a causa dell’impossibilità degli spostamenti per rispettare le misure che li hanno limitati al fine di contenere il contagio. E poi ancora il commercio, la ristorazione e le attività ricreative, comprese quelle culturali e sportive, anch’esse limitate dalle regole sul distanziamento sociale.

Le misure imposte a livello regionale

Ciò che ha fatto la differenza, soprattutto a partire dalla primavera del 2020, sempre secondo ciò che ci riferiscono i dati del rapporto annuale dell’Istat, è stato rappresentato dai provvedimenti che sono stati presi anche a livello regionale, che sono stati adottati anche nella stagione autunnale del 2020.

A livello regionale vi sono state molte misure di contenimento applicate, che hanno portato a delle restrizioni diversificate. Alcuni territori in particolare hanno risentito maggiormente dei provvedimenti relativi al contenimento della pandemia, specialmente quelli che si trovavano già in difficoltà prima di questa emergenza sanitaria.

Tutto è dipeso anche dal grado di specializzazione dell’economia locale e dalle misure che erano state adottate precedentemente.

Una situazione simile anche negli altri Paesi

In ogni caso non è stata soltanto l’Italia a risentire delle conseguenze economiche determinate dalla diffusione dell’epidemia di Covid 19. Un discorso simile potrebbe trasporsi anche per altri Paesi che hanno risentito delle misure di limitazione delle attività produttive.

Soprattutto nella prima parte del 2020 in quasi tutti i Paesi si è registrato un vero e proprio crollo dell’attività economica. Qualche miglioramento si è palesato soltanto nei mesi estivi, in seguito alla rimozione di alcune limitazioni dovute alle restrizioni.

Prendendo invece in esame il periodo compreso tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 è possibile individuare, secondo i dati a disposizione, una certa ripresa economica, anche se quest’ultima si è dimostrata eterogenea a seconda del Paese di riferimento e dei settori produttivi.

Questa eterogeneità della ripresa si è affermata anche in corrispondenza del successo delle campagne vaccinali e della più o meno valida efficacia delle misure di sostegno che sono state approntate a livello nazionale.

Per il futuro si prevede una linea diversificata di ripresa dell’economia, sia a livello locale che nazionale, in base a vari fattori che tengono conto anche del successo della campagna vaccinale e degli altri provvedimenti che gli Stati prenderanno per favorire il progressivo svilupparsi dell’economia. Versiamo ancora in una fase di attesa, pertanto non è possibile sbilanciarsi in previsioni a lungo termine.