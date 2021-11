Il regalo giusto per Natale: un set firmato Lego

I mattoncini Lego sono tra i giochi preferiti da grandi e piccini di tutto il mondo: divertirsi a incastrare pezzo dopo pezzo, costruendo strutture inventate o anche, con le nuove messe in commercio, personaggi dei film o delle serie, ambientazioni specifiche e così via, è una passione che non conosce età.

Se infatti questo gioco è volto a far ragionare i piccoli, che devono capire come assemblare tutti i pezzi, senza per questo rinunciare alla spensieratezza, diventa anche un passatempo per tutti gli adulti che vogliono aggiungere un pezzo alla propria collezione, scegliendo un set Lego, magari, dedicato a Star Wars.

Lego, un gioco per tutti

Se gli adulti amano tanto i mattoncini Lego è anche perché questo gioco li riporta ai tempi dell’infanzia, portando a rilassarsi e a concentrarsi meglio, eliminando lo stress della vita quotidiana.

Forse, quando eravamo piccoli, non abbiamo potuto avere il set dei nostri sogni oppure non abbiamo mai dimenticato quello con il quale ci divertivamo e ora, che siamo adulti e con qualche soldo nostro, possiamo acquistare quello che vogliamo, ritornando a un passatempo mai dimenticato.

Oggi Lego crea davvero moltissimi set di ogni tipo, dedicati anche alle città, a edifici importanti o anche a giochi come il Minecraft (alcuni set a buon prezzo sono su bimbo indaffarato), che potranno allietare le vostre giornate, dandovi anche la soddisfazione finale di un bel risultato, anche da esporre.

Ci avviciniamo al Natale e la corsa ai regali, che crea ansia un po’ a tutti, può essere facilmente risolta optando per un prodotto del genere, che va bene per i piccini o per i grandi. La possibilità di acquistare online risolve anche il problema di non spendere troppo, viste tutte le offerte delle quali si può approfittare. Ma quali sono i set migliori? Vediamolo insieme.

I set Lego per bambini

Assodato il fatto che i Lego sono una soluzione ideale da regalare ai più piccoli, dobbiamo comprendere quale set regalare in base al sesso e alle attitudini dei bambini. Ma cosa fare se non si conoscono i gusti dei destinatari? Prima di tutto considerate l’età di riferimento e poi lasciateli indirizzare dalle opinioni dei consumatori che hanno già scelto quel set.

Un’alternativa è quella di optare per i set più ricercati e più venduti: per le bambine, si solito, la tematica è Frozen, che accontenta tutte le amanti del cartone, e sono davvero tante. Una scelta molto interessante è anche la torre di Rapunzel e tutti quei set con una tematica che consente di occupare gli interessi delle piccole a 360°.

Per i bimbi invece potrete spaziare dai set pensati per i supereroi della Marvel o della DC, come Spiderman o Batman, tra i più amati. Se il bambino dimostra propensione per la preistoria, sono tantissimi i set dedicati a questo argomento, inclusi quelli che hanno come tema Jurassic World.

Per non sbagliare, andate a colpo sicuro con un set firmato Harry Potter: questo vale per entrambi i sessi in quanto la magia della serie non conosce limiti.

I set Lego per adulti

Per i grandi c’è una grandissima varietà di giochi firmati Lego: partiamo dalla serie Architecture, che consente di costruire tantissimi monumenti, dalla Statua della Libertà al Tower Bridge o anche gli scenari di alcune delle città più amate, da Londra a Dubai.

Se invece cercate qualcosa di più complicato, puntate tutto sui set Lego Technic, grazie ai quali è possibile costruire mezzi come i camion o le automobili, ma anche elementi molto più complessi, come le gru, sempre caratterizzati da elementi come il sistema sterzante o il motore.

Ci sono inoltre i set Lego Creator Expert, cofanetti che contengono pezzi da collezione, infatti il risultato è un vero e proprio set da esposizione. Per esempio, chi ama lo spazio può decidere di acquistare il modello dell’Apollo Saturn V firmato Nasa, ovvero un oggetto che sarà alto 1 m e riprodotto in scala 1:110.

In alternativa c’è un altro cofanetto, quello che riproduce lo Space Shuttle Discovery, sempre targato Nasa, in abbinamento al telescopio Hubble. Se non è questo un argomento di vostro interesse, tuttavia, potrete optare per i set dedicati alla natura, come l’Albero Bonsai, che consente di costruire una pianta interamente con i mattoncini.

La particolarità di questo prodotto è quella di poter scegliere tra le foglie rosa o quelle classiche, modificando la pianta in base alle proprie esigenze.