Il ricordo dell'operazione ‘Husky’ a Ispica

Ispica - Va in archivio, ad Ispica, la celebrazione dell’80’ anniversario dell’operazione ‘Husky’, nome in codice dello sbarco degli Alleati del 1943, avvenuto sulle spiagge del SudEst della Sicilia.

Le celebrazioni, finanziate dalla Regione Sicilia - Assessorato ai Beni Culturali e della Identità siciliana, si sono aperte giorno 10 luglio, con una breve ma significativa cerimonia a Porto Ulisse, presso il memoriale di via delle Fiamme Gialle, con la partecipazione della Guardia di Finanza, di Militari dell’Esercito, di Carabinieri e Polizia, oltre ovviamente alla delegazione canadese capeggiata da Steve Gregory, che ha animato tutti i momenti commemorativi.

Lo scopo, condiviso e sostenuto anche dalla Guardia di Finanza i cui caduti di Porto Ulisse sono stati commemorati lunedì, è di trarre dalle lezioni apprese dalla storia e dalle vicende attuali - con particolare riferimento alle missioni di pace internazionali - le motivazioni per infondere, soprattutto nelle generazioni più giovani, i valori di pace, sicurezza e prosperità. I militari italiani e i volontari canadesi, accompagnati dalle autorità civili, tra cui l’assessore Iuliana Schuller in rappresentanza del Comune di Ispica, si sono poi spostati a Pachino, dove si è svolto un altro commovente e partecipato momento commemorativo. La giornata di martedì 11 luglio è stata ricca di eventi emozionanti e di grande interesse storico e culturale.

Il corteo dei canadesi, accompagnato anche dal Senatore Tony Loffreda (primo senatore canadese di origini italiane), ha raggiunto il Cimitero di Ispica dove, dopo un intenso momento di preghiera recitata in inglese ed in francese (le due lingue ufficiali canadesi), si è recato, scortato dai Vigili Urbani con il gonfalone cittadino, presso le sepolture dei caduti ispicesi della seconda guerra mondiale. Il corteo si è poi ritrovato all’ingresso cittadino, dove sono posti i paletti commemorativi dell’operazione Husky, che ricordano gli ispicesi ed i canadesi scomparsi sul suolo della antica Spaccaforno; sprezzanti del gran caldo, hanno poi marciato a piedi verso la piazza dell’Unità d’Italia, accompagnati dal suono della cornamusa, ed animato un momento solenne, con deposizione di corone presso il monumento ai Caduti; a celebrare l’occasione nel migliore dei modi hanno contribuito le belle esecuzioni della Associazione musicale “Arturo Toscanini - Corpo Bandistico Città di Ispica”, che ha intonato gli inni nazionali canadese ed italiano ed il popolare canto della Resistenza “Bella ciao”. I canadesi hanno poi voluto omaggiare le autorità partecipanti con dei crest celebrativi e hanno donato alla Associazione Nazionale Carabinieri- sezione di Ispica, una valigetta da campo originale della Seconda Guerra Mondiale, dono che è stato poi subito esposto nella sala museo di via IV novembre, visitata con grande interesse da tutti i partecipanti alla cerimonia.