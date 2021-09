Il sapore dell’autunno in una mousse di Cannolia

Scicli - Originale, unica e in edizione limitata. È la Mousse d’Autunno che, come tutte le specialità ideate finora da Cannolia, è riservata solo ai clienti più affezionati, gli amanti del Cannolo caldo n.1 in Sicilia.

Per accogliere ottobre, solo per il prossimo weekend, nei negozi di Scicli e Marina di Ragusa, sarà possibile degustare questa nuova specialità: un connubio di semplici ingredienti che faranno esplodere, come non mai, le papille gustative. La passione per il pistacchio e la ricotta incontrano la fragranza della cialda del cannolo, la dolcezza del caramello e la decisione degli arachidi salati. Una triade perfetta, da far chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dalla goduria di un sapore nuovo che, mai prima d’ora, Cannolia aveva rilasciato.

Un abbinamento custodito per anni nel ricettario dove è scritta la combinazione perfetta con le dosi che hanno decretato il cannolo caldo n.1 in Sicilia. Disponibile in soli 50 pezzi, la Mousse d’Autunno è una cheesecake da non perdere che può essere acquistata a soli 19 euro, solo per il prossimo weekend (da venerdì 1 a domenica 3 ottobre) nei negozi di Marina di Ragusa, in via Amerigo Vespucci, 6 e a Scicli in via San Bartolomeo, 10. Prenotazioni al 351 7623343.